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Тайсон, Тете и Коваленко вернулись в общую группу Шахтера

16:34 5 Читати українською
Тайсон, Тете и Коваленко вернулись в общую группу Шахтера
Тайсон / ФК Шахтер

Луиш Каштру сможет задействовать Тайсона, Тете и Виктора Коваленко в следующих матчах Шахтера.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что Виктор Коваленко, Тайсон и Тете вернулись в общую группу. Коваленко пропустил несколько недель, из-за чего не участвовал в официальных матчах в сезоне 2019/20, Тайсон не играл в последнем поединке против Львова (2:0), а у Тете была простуда.

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Также пресс-служба "горняков" сообщает, что завтра, 21 августа, к команде присоединится Дентиньо, который отметился голом в матче против Львова.

В 5 туре Шахтер дома примет Мариуполь. Поединок состоится 25 августа в 19:30.

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Тете Тете Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Тайсон Тайсон
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