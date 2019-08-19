Хавбек Шахтера Пихаленок выбыл на полгода

Хавбек Шахтера Александр Пихаленок получил серьезную травму в матче против ФК Львов.

На 74 минуте матча 4 тура чемпионата Украины между Львовом и Шахтером хавбек "горняков" Александр Пихаленок получил травму и покинул поле.

Шахтер легко победил Львов и оторвался от Динамо на 6 очков

У игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около 6 месяцев, сообщает официальный сайт Шахтера. В ближайшее время футболист будет прооперирован.

Шахтер не собирается разрывать контракт с Малышевым, – СМИ

К слову, прошлый сезон 22-летний полузащитник провел в аренде в Мариуполе. В текущем сезоне Пихальонок провел за Шахтер 2 матча, результативными действиями не отличался.