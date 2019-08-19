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Хавбек Шахтера Пихаленок выбыл на полгода

17:54 113 Читати українською
Хавбек Шахтера Пихаленок выбыл на полгода
Александр Пихальонок / Шахтер

Хавбек Шахтера Александр Пихаленок получил серьезную травму в матче против ФК Львов.

 
Дентиньо 31’
Марлос 37’
31’ Дентиньо
37’ Марлос

На 74 минуте матча 4 тура чемпионата Украины между Львовом и Шахтером хавбек "горняков" Александр Пихаленок получил травму и покинул поле.

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У игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около 6 месяцев, сообщает официальный сайт Шахтера. В ближайшее время футболист будет прооперирован.

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К слову, прошлый сезон 22-летний полузащитник провел в аренде в Мариуполе. В текущем сезоне Пихальонок провел за Шахтер 2 матча, результативными действиями не отличался.

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Теги
Александр Пихаленок Александр Пихаленок Львов - Шахтер Шахтер Шахтер Тяжелая травма
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