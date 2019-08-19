Хавбек Шахтера Пихаленок выбыл на полгода

Германия — 17:00 233
-
Бешикташ активизировался в трансфере Коноплянки: улучшенное предложение, решение Шальке и возможная дата дебюта в Турции
-
Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризикиСергій Тищенко — 16:00 3730
-
"Пенсіонер" б'є Барсу, Почеттіно приймає VAR, магія Феліша, 16-річний кат ПСЖ – 9 найзахопливіших моментів вікендуМир — 14:45 496
-
Коутиньо стал игроком Баварии – мюнхенцы заплатят смешную сумму за аренду хавбекаГермания — 11:39 792
-
Шахтер легко победил Львов и оторвался от Динамо на 6 очковУкраина — 18 авг 383