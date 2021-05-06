Интернасьонал из Порту-Алегри уничтожил Олимпию Асунсьон в матче 3-го тура группового этапа, а экс-звезды УПЛ ярко себя проявили в поединке. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Кубок Либертадорес-2021, групповой этап, 3-й тур

Интернасьонал – Олимпия – 6:1

Голы: Куэста, 29, Эденилсон, 51, (пен.), Гальярдо, 64, 71, Юри Альберто, 77, Кайо, 80 – Дерлис Гонсалес, 86, (пен.)

Поединок между Интернасьоналем и Олимпией стал знаковым для Тайсона – экс-звезда Шахтера не просто дебютировал в новом клубе, но и вывел команду на поединок с капитанской повязкой. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "колорадос" после гола Куэсты.

"Я доволен, что ушел": Тайсон – о конфликте в Шахтере, трансфере в Интернасьонал и благодарности кумиру

После перерыва бразильцы уничтожили соперника – Эденилсон реализовал пенальти, а дальше дубль Гальярдо, голы Юри Альберто и Кайо не оставили камня на камне от Олимпии. Впрочем, удержать ворота в неприкосновенности не получилось – единственный гол парагвайского клуба забил Дерлис Гонсалес с одиннадцатиметрового. Отметим, что Тайсон провел на поле 73 минуты, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, Интернасьонал набрал 6 очков и возглавил группу B после трех сыгранных матчей, Олимпия с 3-мя пунктами осталась последней по дополнительным показателям.

Рембо живе у бойовику: кулемети, відрізані вуха, готував замах проти боса і відсидів у тюрязі – псих №1 серед ультрас