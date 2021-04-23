"Я вернулся более опытным, я играл на чемпионате мира, был капитаном, выступал в Лиге чемпионов, выиграл много титулов в Украине. Я возвращаюсь, чтобы помочь. Возвращаюсь счастливым. Возвращаюсь, чтобы покорять вершины.

Интернасьонал официально представил Тайсона

Обе стороны хотели слишком многого. Я очень переживал о послании президенту. Проясните это, пожалуйста. К сожалению, у меня был конфликт, но он был стерт моим уходом. Я доволен, что ушел. Я хочу побеждать, быть на поле, познакомиться с новыми одноклубниками. Это тот самый Тайсон, который ехал отсюда. Я очень рад вернуться домой. Я пришел сюда не играть, я пришел сюда работать. Чтобы вознаградить за работу, которую выполнили сотрудники клуба, чтобы вернуть меня. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность клубу.

Д'Алессандро позволил мне взять футболку с номером 10. Я очень рад быть здесь и вернуться в свой клуб. Я надеюсь порадовать болельщиков и всех, кто в этом участвовал. Я приехал, чтобы стать чемпионом, чтобы бороться за титулы. У нас сильный состав, одноклубники помогут мне достичь больших успехов", – цитирует Тайсона ESPN.

Напомним, Шахтер досрочно прекратил сотрудничество с бразильцем, что позволило ему вернуться в Интернасьонал, где он и начинал свою карьеру. Контракт Тайсона с "колорадос" рассчитан на два года.

Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства