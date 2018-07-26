Сан-Паулу сделал предложение Шахтеру по Тайсону

Полузащитник Шахтера Тайсон может вернуться на родину и перейти в Сан-Паулу.

Сан-Паулу обратился к Шахтеру с официальным предложением по хавбеку Тайсону, сообщает Sportv4 со ссылкой на Fox Sports.

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Бразильский клуб серьезно настроен подписать футболиста и готов платить ему 100 тысяч евро в месяц, что по бразильским меркам является солидной суммой.

Представитель Тайсона подтвердил, что переход игрока в бразильскую команду возможен, все должно решиться в ближайшие дни.

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