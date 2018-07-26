Тайсон узгодив контракт з Сан-Паулу, – ЗМІ

Півзахисник Шахтаря Тайсон став ближчим до переходу в Сан-Паулу.

Сан-Паулу запропонував Тайсону приблизно 100 тисяч євро на місяць і гравець погодився, повідомляє Sportv4, посилаючись на Fox Football.

Сан-Паулу зробив пропозицію Шахтарю щодо Тайсона

Раніше повідомлялось про серйозні наміри бразильського клубу щодо підписання хавбека Шахтаря.

Агент футболіста підтвердив інформацію щодо переговорів з Сан-Паулу і повідомив, що угода може бути завершена у найближчі кілька днів.

Веллінгтон Нем хоче покинути Шахтар та вже отримав пропозицію від клубу з ОАЕ