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Тайсон снова заинтересовал Фенербахче – туда сватают Реброва

13:10 30 Читати українською
Тайсон снова заинтересовал Фенербахче – туда сватают Реброва
Тайсон / Фото из открытых источников

Бразильский легионер "оранжево-черных" может оказаться в турецкой Суперлиге.

Форвард донецкого Шахтера Тайсон в очередной раз попал в сферу интересов турецкого Фенербахче, сообщает издание Fotomac.

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"Канарейки" давно следили за Тайсоном и летом готовы сделать "горнякам" серьезное предложение – стамбульский клуб планирует усилить нападение и рассматривает бразильца как одного из основных кандидатов. Турки уверены, что трансферу поспособствует желание бразильца во что бы то не стало покинуть Шахтер, о чем сам футболист неоднократно заявлял открыто.

Напомним, контракт Тайсона с клубом завершается 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает 32-летнего форварда в 9,5 млн евро. К слову, одним из кандидатов на пост главного тренера Фенербахче является украинский специалист Сергей Ребров.

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Теги
Трансферы Сергей Ребров Сергей Ребров Шахтер Шахтер Фенербахче Фенербахче Турция Тайсон Тайсон
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