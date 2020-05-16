Тайсон снова заинтересовал Фенербахче – туда сватают Реброва

Бразильский легионер "оранжево-черных" может оказаться в турецкой Суперлиге.

Форвард донецкого Шахтера Тайсон в очередной раз попал в сферу интересов турецкого Фенербахче, сообщает издание Fotomac.

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"Канарейки" давно следили за Тайсоном и летом готовы сделать "горнякам" серьезное предложение – стамбульский клуб планирует усилить нападение и рассматривает бразильца как одного из основных кандидатов. Турки уверены, что трансферу поспособствует желание бразильца во что бы то не стало покинуть Шахтер, о чем сам футболист неоднократно заявлял открыто.

Напомним, контракт Тайсона с клубом завершается 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает 32-летнего форварда в 9,5 млн евро. К слову, одним из кандидатов на пост главного тренера Фенербахче является украинский специалист Сергей Ребров.

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