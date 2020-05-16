Тайсон знову зацікавив Фенербахче – туди сватають Реброва

Бразильський легіонер "помаранчево-чорних" може опинитись у турецькій Суперлізі.
Форвард донецького Шахтаря Тайсон вкотре потрапив у сферу інтересів турецького Фенербахче, повідомляє видання Fotomac.
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"Канарки" давно стежили за Тайсоном і влітку готові зробити "гірникам" серйозну пропозицію – стамбульський клуб планує підсилити напад і розглядає бразильця як одного з основних кандидатів. Турки впевнені, що трансферу посприяє бажання бразильця будь-що покинути Шахтар, про що сам футболіст неодноразово заявляв відкрито.
Нагадаємо, контракт Тайсона з клубом завершується 30 червня 2021 року. Transfermarkt оцінює 32-річного форварда у 9,5 млн євро. До слова, одним з кандидатів на посаду головного тренера Фенербахче є український фахівець Сергій Ребров.
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