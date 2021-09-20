"Донецкий Шахтер предлагал мне продлить контракт на два года, но я уже принял решение вернуться в Интернасьонал.

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Я общался с Фелипе Луисом, он позвонил мне и спросил, собираюсь ли я вернуться в Бразилию, на что я ответил: "Да". Он уже все понимал, потому что сказал: "Тайсон, я знаю, что в Бразилии ты вернешься только в Интернасьонал, но я должен спросить тебя о Фламенго".

Филипе – выдающийся парень. Замечательный друг, с которым мы познакомились еще в сборной Бразилии. Во время матча на Маракане (команда Тайсона победила 4:0 – прим.) он даже пошутил, сказав, что я собираюсь поиздеваться над ним. "Ты хочешь т*****ть меня, да?" – сказал он. В заявке также был Диего. Мне 33, им где-то 34, 35", – цитирует Тайсона flaresenha.

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