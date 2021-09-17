Завершился первый тур группового этапа еврокубков. Украинские команды добыли только одну ничью на троих – Динамо на НСК Олимпийский разошлось миром с Бенфикой. Подопечные Мирчи Луческу при определенных условиях могли даже праздновать победу над лиссабонцами, но гол Николая Шапаренко на последних секундах игры был справедливо отменен после просмотра VAR из-за офсайда у Дениса Гармаша.

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Киевляне принесли в копилку Украины в рейтинге ассоциаций УЕФА 1 очко, которое после деления на 5 команд-участниц составило 0,2 балла. Первые очки от "бело-синих" в евросезоне непосредственно на футбольном поле – ранее Динамо благодаря прямой путевке в групповой турнир принесло Украине еще 0,8 балла. Казалось бы, вполне удачный старт еврокубковой недели, но дальше произошла катастрофа.

Сначала Шахтер сенсационно проиграл Шерифу в Тирасполе. Команда Юрия Вернидуба, которая дебютировала в групповом турнире Лиги чемпионов, разобралась со значительно более опытным оппонентом, забив два гола в ворота Андрея Пятова. 2:0 – Роберто Де Дзерби вернулся в Киев на щите, а дебют итальянца в группе ЛЧ откровенно не сложился.

Довершила печальную неделю для Украины луганская Заря, которая больно сгорела в Норвегии местном Будё-Глимту – 1:3. Соответственно, три украинские команды набрали лишь 0,2 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Колос и Ворскла свои выступления в еврокубках завершили еще в стартовом раунде квалификации Лиги конференций.

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Украина сохранила 11-ю позицию рейтинга ассоциаций УЕФА, но поводов радоваться немного. Уже на этой неделе мы вполне могли обойти Россию, представители которой – Спартак, Зенит и Локомотив – добыли одну ничью на троих. "Железнодорожники" разошлась миром с Марселем в Лиге Европы, Зенит минимально уступил Челси в ЛЧ, а Спартак проиграл Легии в ЛЕ. Если бы Шахтер и Заря добыли две ничьи или хотя бы одну победу на двоих, то Украина подобралась бы к России фактически вплотную, а так мы до сих пор отстаем на одну победу (чуть больше, чем 0,4 балла).

На 12-м месте расположилась Сербия, которая отстает почти на 3 балла и сохранила лишь 2-х представителей в еврокубках против 3-х у Украины. Но каждое очко балканцев делится на 4, а не на 5, как у нас. Бельгия, которая сохранила 4 команды, тоже сокращает отставание, а летом потеряет значительно меньший коэффициент, чем Украина (2,600 против 8,000).

Шансов догнать Австрию, которая идет 9-й, почти нет – особенно с учетом того, как украинские команды набирают очки и уровень наших соперников в групповом турнире. Соответственно, основными соперниками Украины в борьбе за топ-10 рейтинга УЕФА остаются Россия, Шотландия, Бельгия и Сербия. Как известно, 10 место дает гарантированную путевку чемпиону Украины в групповой турнир ЛЧ. Уже в следующем году такое право Украина потеряет – обе наши команды будут стартовать в квалификации.

Заметим, во втором туре еврокубков украинские команды сыграют против куда более сильных соперников. Динамо поедет в гости к Баварии, Шахтер в Киеве примет миланский Интер, а Заря в Запорожье будет противостоять Роме.

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