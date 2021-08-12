"У меня еще два года контракта с Интернасоналем, а потом я вернусь в Байшаду. Я собираюсь закончить с футболом именно там – в Гремио Бразил из моего родного города Пелотас. Это моя мечта", – цитирует Тайсона Revista Colorada.

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Интересно, что ранее в беседе с журналистом Игорем Цыганыком 33-летний бразилец признался, что хочет повесить бутсы на гвоздь в Металлисте, который стал вторым клубом в его карьере. Именно в Харькове вингер стал звездой и в 2013-м перебрался в Шахтер.

Во время выступлений за "горняков" Тайсона стали вызывать в сборную Бразилии – он провел 8 матчей и даже раз забивал.

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