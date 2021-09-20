"Донецький Шахтар пропонував мені продовжити контракт на два роки, але я вже ухвалив рішення повернутися в Інтернасьйонал.

Тайсон назвав клуб, у якому хоче завершити кар'єру – екс-зірка УПЛ раніше божився повернутись в Україну

Я спілкувався з Філіпе Луїсом, він подзвонив мені і запитав, чи збираюся я повернутися в Бразилію, на що я відповів: "Так". Він уже все розумів, тому що сказав: "Тайсоне, я знаю, що у Бразилію ти повернешся тільки в Інтернасьйонал, але я повинен запитати тебе про Фламенго".

Філіпе – видатний хлопець. Чудовий друг, з яким ми познайомилися ще у збірній Бразилії. Під час матчу на Маракані (команда Тайсона перемогла 4:0 – прим.) він навіть пожартував, сказавши, що я збираюся познущатися з нього. "Ти хочеш т*****ти мене, так?" – сказав би він. У заявці також був Дієго. Мені 33, їм десь 34, 35", – цитує Тайсона flaresenha.

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