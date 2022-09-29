"В тот день, когда я увижу, что больше не могу помогать команде, постучу в дверь президента, являющегося моим очень хорошим другом и способствовавшего моему возвращению, чтобы сказать, что сделал все возможное.

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После этого я буду заниматься развитием сына. До апреля есть контракт, и я его выполню. Я живу Интернасьоналом, я люблю этот клуб. Даже если я не играю, всегда поддерживаю команду. Точно останусь до апреля, а потом увидим, что произойдет", – цитирует Тайсона Bolavip Brasil .

Этого розыгрыша бразильской Серии А вингер, покидавший Шахтер со скандалом, принял участие только в 13 матчах с 27-ми, только 4 из них он начинал в старте.

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