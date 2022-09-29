Тайсон поділився планами на майбутнє – ексзірка Шахтаря майже не грає в Інтернасьйоналі
Вінгер Інтернасьйонала Тайсон розповів про непросту ситуацію, яка склалась з ним у клубі.
"Того дня, коли я побачу, що більше не можу допомагати команді, постукаю у двері президента, який є моїм дуже добрим другом і який посприяв моєму поверненню, щоб сказати, що зробив усе можливе.
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Після цього займатимуся розвитком сина. До квітня маю контракт, і я його виконаю. Я живу Інтернасьйоналом, я люблю цей клуб. Навіть якщо я не граю, завжди підтримую команду. Точно залишуся до квітня, а потім побачимо, що станеться", – цитує Тайсона Bolavip Brasil.
Цього розіграшу бразильської Серії А вінгер, який покидав Шахтар зі скандалом, взяв участь лише у 13 матчах з 27-ми, лише 4 з них він розпочинав у старті.
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