Тайсон определил дату своего возвращения в Интернасьонал

Лидер "оранжево-черных" не оставляет попыток досрочно покинуть свою текущую команду.

Бразильский нападающий Шахтера Тайсон уже не впервые заявляет, что хочет покинуть донецкий клуб. 32-летний форвард всячески намекал об этом своему клубу, устраивая разнообразные выходки и делая громкие заявления.

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На этот раз бразилец во время разговора с болельщиками на своей странице в социальной сети Instagram снова затронул тему возвращения на родину. "Даст Бог, я буду в Интере в 2021 году", – цитирует слова Тайсона Revistacolorada.com.br. Издание отмечает, что нападающий хочет заключить с Интером предварительный контракт уже в декабре и договориться с Шахтером о расторжении контракта за полгода до его окончания.

Напомним, Тайсон – воспитанник Интернасьоналя, из которого в 2010 году перешел в харьковский Металлист за 6,3 млн евро. В Шахтер бразилец перебрался в 2013-м. Контракт с "горняками" рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на годовую пролонгации соглашения.

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