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Тайсон был целью Интернасьоналя зимой – тренер бразильского клуба подтвердил переговоры

15 апреля 22:42 33 Читати українською
Тайсон был целью Интернасьоналя зимой – тренер бразильского клуба подтвердил переговоры
Тайсон / Сайт Шахтера

Вингер Шахтера Тайсон имел реальную возможность вернуться на родину.

Тренер Интернасьоналя Эдуардо Куде подтвердил зимние переговоры относительно лидера "горняков", информирует GaúchaZH.

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Бразильский гранд искал усиление на фланги атаки и обратил внимание на своего бывшего игрока. Интер связывался с самим Тайсоном, однако вскоре стало понятно, что договориться о переходе невозможно. Тогда "красные" переключились на более доступные варианты.

Напомним, контракт Тайсона с Шахтером действует до лета 2021 года. Бразилец начинал карьеру в Интернасьонале, а в 2010 году перебрался в Металлист за 6,3 млн евро.

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Теги
Трансферы Трансферы Шахтера Интернасьонал Интернасьонал Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Бразилия
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