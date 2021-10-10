"Колорадос" разбили аутсайдера бразильской Серии А со счетом 5:2, а Тайсон стал одним из героев встречи.

Дуглас Коста положил чудо-гол в чемпионате Бразилии – экс-звезда Шахтера забил впервые после возвращения на родину

Экс-звезда Шахтера забил второй мяч точным ударом в дальний угол, а затем отдал тонкую передачу Юри Альберто. 20-летний форвард Интернасьоналя оформил хет-трик за первый тайм, который завершился избиением Шапекоенсе со счетом 4:0. После перерыва хозяева были милосерднее и позволили сопернику отквитать два гола.

По итогам 24 туров Интернасьонал занимает седьмую строчку Серии А, а Шапекоенсе безнадежно засел на дне. Тайсон провел в чемпионате 13 матчей, отметившись 2 голами и ассистом.

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