Інтернасьйонал у ефектному стилі здобув розгромну перемогу над Шапекоенсе.

"Колорадос" розбили аутсайдера бразильської Серії А з рахунком 5:2, а Тайсон став одним з героїв зустрічі.

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Екс-зірка Шахтаря забив другий м'яч точним ударом в дальній кут, а потім віддав тонку передачу Юрі Альберто. 20-річний форвард Інтернасьйонала оформив хет-трик за перший тайм, який завершився побиттям Шапекоенсе з рахунком 4:0. По перерві господарі були милосерднішими і дозволили супернику відквитати два голи.

За підсумками 24 турів Інтернасьйонал посідає сьому сходинку Серії А, а Шапекоенсе безнадійно засів на дні. Тайсон провів у чемпіонаті 13 матчів, відзначившись 2 голами та асистом.

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