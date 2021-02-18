Тайсон начал переговоры с бразильским клубом – представителю звезды Шахтера уже пришлось опровергать слухи
Полузащитник Шахтера Тайсон решительно настроен вернуться на родину после завершения сезона.
Действующее соглашение между "горняками" и 33-летним бразильцем завершается в июне. Футболист не хочет подписывать новый контракт, предпочитая вернуться в родной Интернасьонал. В бразильской прессе уже начались спекуляции относительно этого перехода.
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Ряд СМИ сообщили о сложных переговорах, поскольку представители Тайсона потребовали 1 млн бразильских реалов (около 150 000 евро) подъемных. Агент футболиста Диего Дарнеллес опроверг подобные слухи, зато подтвердив, что переговоры с клубом уже стартовали.
"Ложь. Мы ничего не просили. Сейчас только Интернасьональ сделал предложение", – цитирует Дарнеллеса Revista Colorada.
Напомним, бразилец выступает за Шахтер с 2013 года. Перед тем защищал цвета Металлиста, в который перебрался как раз с Интернасьонала. В текущем сезоне провел за "горняков" 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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