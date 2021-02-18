Чинна угода між "гірниками" та 33-річним бразильцем завершується в червні. Футболіст не хоче підписувати новий контракт, надаючи перевагу поверненню в рідний Інтернасьйонал. У бразильській пресі вже почалися спекуляції щодо цього переходу.

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Низка ЗМІ повідомила про складні переговори, оскільки представники Тайсона зажадали 1 млн бразильських реалів (близько 150 тисяч євро) підйомних. Агент футболіста Дієго Дарнеллес заперечив подібні чутки, натомість підтвердивши, що перемовини з клубом уже стартували.

"Брехня. Ми нічого не просили. Наразі лише Інтернасьйонал зробив пропозицію", – цитує Дарнеллеса Revista Colorada.

Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з 2013 року. Перед тим захищав кольори Металіста, до якого перебрався якраз із Інтернасьйоналя. У поточному сезоні провів за "гірників" 15 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.

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