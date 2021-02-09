Тайсон готов на существенное уменьшение зарплаты ради ухода из Шахтера, – СМИ
Полузащитник Шахтера Тайсон продолжает вести переговоры с бразильским Интернасьоналем.
Бразилец согласится на снижение зарплаты на 40% по сравнению с той, которую он получает в Шахтере, утверждает Gauchazh.
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Отмечается, что Интернасьональ даже в таком случае не может позволить себе запросы Тайсона и рассчитывает на еще большее снижение зарплаты. Переговоры между всеми сторонами до сих пор продолжаются.
Напомним, бразилец выступает за Шахтер с 2013 года. Перед тем защищал цвета Металлиста, в который перебрался как раз из Интернасьоналя. В текущем сезоне провел за "горняков" 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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