Бразилец согласится на снижение зарплаты на 40% по сравнению с той, которую он получает в Шахтере, утверждает Gauchazh.

Тайсон отказался переезжать в Россию – звезда Шахтера отклонил ряд предложений

Отмечается, что Интернасьональ даже в таком случае не может позволить себе запросы Тайсона и рассчитывает на еще большее снижение зарплаты. Переговоры между всеми сторонами до сих пор продолжаются.

Напомним, бразилец выступает за Шахтер с 2013 года. Перед тем защищал цвета Металлиста, в который перебрался как раз из Интернасьоналя. В текущем сезоне провел за "горняков" 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя