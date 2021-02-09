Бразилець погодиться на зниження зарплати на 40% у порівнянні з тією, яку він отримує в Шахтарі, стверджує Gauchazh.

Тайсон відмовився переїжджати в Росію – зірка Шахтаря відхилив низку пропозицій

Зазначається, що Інтернасьйонал навіть у такому випадку не може дозволити собі запити Тайсона та розраховує на ще більше зниження зарплатні. Переговори між усіма сторонами досі тривають.

Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з 2013 року. Перед тим захищав кольори Металіста, до якого перебрався якраз із Інтернасьйоналя. У поточному сезоні провів за "гірників" 15 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя