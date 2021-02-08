Ветеран "оранжево-черных" не оставляет надежд вернуться в родной для себя Интернасьонал.

Представители 33-летнего бразильца встретятся с руководством Интернасьоналя, чтобы обсудить возможный переход вингера, контракт которого с Шахтером истекает 30 июня. Тайсон, который не скрывает желания покинуть Украину, хотел бы получить от бразильского клуба трехлетнее соглашение, но готов рассмотреть и другие варианты.

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В услугах хавбека Шахтера были заинтересованы еще несколько клубов – в частности, представители России, ОАЭ и Китая, однако Тайсон отклонил все предложения, утверждает Globo Esporte.

Напомним, бразилец выступает за Шахтер с 2013 года. Перед тем защищал цвета Металлиста, в который перебрался как раз из Интернасьоналя. В текущем сезоне провел за "горняков" 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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