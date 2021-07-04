Тайсон Фьюри высмеял сборную Украины по мотивам сокрушительного поражения от Англии
10:44 - Читати українською
Британский боксер Тайсон Фьюри не скрывал своей радости после победы Англии над Украиной (4:0) в матче 1/4 финала Евро.
завершено
Харри Кейн 4’
Харри Магуайр 47’
Харри Кейн 50’
4’ Харри Кейн
47’ Харри Магуайр
50’ Харри Кейн
Звездный супертяжеловес в своем фирменном издевательском стиле прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко.
Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча
"Не видел такого избиения Украины с 28 ноября 2015 в Дюссельдорфе", – написал Фьюри в Twitter. Очевидно, "Цыганский король" имел в виду свою победу над Владимиром Кличко.
Добавим, что на стадии полуфинала Евро соперником Англии станет сборная Дании, матч состоится 7 июля.
"Просто ждут свистка, чтобы не глотнуть еще": Украину засудили, Ярмоленко – трудно понять или Полные штаны (не)счастья
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter