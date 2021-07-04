Тайсон Ф'юрі висміяв збірну України за мотивами нищівної поразки від Англії
4 липня 10:44 - Читать на русском
Британський боксер Тайсон Ф'юрі не приховував своєї радості після перемоги Англії над Україною (4:0) в матчі 1/4 фіналу Євро.
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Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Зірковий супертяж у своєму фірмовому глумливому стилі прокоментував поразку команди Андрія Шевченка.
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"Не бачив такого побиття України з 28 листопада 2015 року в Дюсельдорфі", – написав Ф'юрі в Twitter. Вочевидь, "Циганський король" мав на увазі свою перемогу над Володимиром Кличком.
Додамо, що на стадії півфіналу Євро суперником Англії стане збірна Данії, матч відбудеться 7 липня.
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