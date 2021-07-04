Британський боксер Тайсон Ф'юрі не приховував своєї радості після перемоги Англії над Україною (4:0) в матчі 1/4 фіналу Євро.

Зірковий супертяж у своєму фірмовому глумливому стилі прокоментував поразку команди Андрія Шевченка.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

"Не бачив такого побиття України з 28 листопада 2015 року в Дюсельдорфі", – написав Ф'юрі в Twitter. Вочевидь, "Циганський король" мав на увазі свою перемогу над Володимиром Кличком.

Додамо, що на стадії півфіналу Євро суперником Англії стане збірна Данії, матч відбудеться 7 липня.

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