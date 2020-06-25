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Тайсон должен существенно сократить зарплату, чтобы покинуть Шахтер – бразильский СМИ назвал цифры

16:59 - Читати українською
Тайсон должен существенно сократить зарплату, чтобы покинуть Шахтер – бразильский СМИ назвал цифры
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Бразильский лидер Шахтера Тайсон оценивает возможность возвращения в Интернасьональ.

В последнее время Тайсон регулярно говорит о желании вернуться на родину и присоединиться к Интернасьоналю, за который он выступал перед своим переходом в харьковский Металлист в 2010 году.

Тайсон заявил о желании променять Шахтер на Интернасьонал

Однако для бразильского клуба эта операция будет сложной, сообщает GaúchaZH. По информации издания, зарплата Тайсона в Шахтере составляет около 3 миллионов евро за сезон. Бразильский клуб не может позволить себе такие расходы. Отмечается, что вингер ради Интернасьоналя должен согласиться на сокращение зарплаты почти вдвое.

К слову, действующий контракт Тайсона с "горняками" рассчитан до 30 июня 2021-го, однако у клуба есть опция на однолетнюю пролонгацию соглашения. В нынешнем сезоне 31-летний бразилец провел за Шахтер 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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