Тайсон мусить значно скоротити зарплату, щоб покинути Шахтар – бразильський ЗМІ назвав цифри

Бразильський лідер Шахтаря Тайсон оцінює можливість повернення в Інтернасьйонал.

Останнім часом Тайсон регулярно говорить про бажання повернутися на батьківщину і приєднатися до лав Інтернасьйоналя, за який він виступав перед своїм переходом у харківський Металіст у 2010 році.

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Однак для бразильського клубу ця операція буде складною, повідомляє GaúchaZH. За інформацією видання, зарплата Тайсона у Шахтарі складає близько 3 мільйонів євро на сезон. Бразильський клуб не може дозволити собі такі витрати. Зазначається, що вінгер заради Інтернасьйоналя повинен погодитися на скорочення зарплати майже вдвічі.

До слова, чинний контракт Тайсона з "гірниками" розрахований до 30 червня 2021 року, однак у клубу є опція на однорічну пролонгацію угоди. У нинішньому сезоні 31-річний бразилець провів за Шахтар 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

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