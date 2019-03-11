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Тайсон – найкорисніший гравець 21-го туру в УПЛ за даними InStat, Гармаш – третій

11:26 163 Читать на русском
Тайсон – найкорисніший гравець 21-го туру в УПЛ за даними InStat, Гармаш – третій
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Компанія спортивної аналітики InStat порахувала індекс ефективності гравців Прем'єр-ліги за підсумками 21-го туру.

Півзахисник Шахтаря Тайсон набрав найбільшу кількість балів – 379. Також хавбек переміг в номінації "найкращі ліві півзахисники", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Друге місце посів ще один хавбек "гірників" Тарас Степаненко (367 балів), третє – динамівець Денис Гармаш (366 балів).

У 21-му турі УПЛ Шахтар розтрощив Карпати (5:0), а Динамо розгромило Арсенал-Київ (4:0). Тайсон відзначився забитим голом, а Гармаш оформив дубль, граючи на позиції "фальшивої дев'ятки".

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Теги
Шахтар Шахтар Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон
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