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Таарабт: Теперь Бенфике достаточно выиграть со счетом 1:0, чтобы пройти Шахтер

12:07 33 Читати українською
Таарабт: Теперь Бенфике достаточно выиграть со счетом 1:0, чтобы пройти Шахтер
Адель Таарабт (слева) / фото: Шахтер

Полузащитник Бенфики Адель Таарабт прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера (1:2).

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Мы хотели выиграть, но все решаться будет в матче в Португалии. Гол Пицци был очень важным, теперь достаточно выиграть со счетом 1:0 на Эштадиу да Луж, чтобы пройти дальше.

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Сейчас самый важный матч для нас – в понедельник в чемпионате Португалии. Сфокусированы на этом турнире", – сказал Таарабт в комментарии Time 24.

Напомним, вчерашний поединок завершился победой Шахтера (2:1). Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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Теги
Лига Европы Шахтер - Бенфика Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Адель Таарабт Адель Таарабт
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