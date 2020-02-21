Таарабт: Теперь Бенфике достаточно выиграть со счетом 1:0, чтобы пройти Шахтер

Полузащитник Бенфики Адель Таарабт прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера (1:2).

"Мы хотели выиграть, но все решаться будет в матче в Португалии. Гол Пицци был очень важным, теперь достаточно выиграть со счетом 1:0 на Эштадиу да Луж, чтобы пройти дальше.

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Сейчас самый важный матч для нас – в понедельник в чемпионате Португалии. Сфокусированы на этом турнире", – сказал Таарабт в комментарии Time 24.

Напомним, вчерашний поединок завершился победой Шахтера (2:1). Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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