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Таарабт: Тепер Бенфіці достатньо виграти з рахунком 1:0, щоб пройти Шахтар

12:07 550 Читать на русском
Таарабт: Тепер Бенфіці достатньо виграти з рахунком 1:0, щоб пройти Шахтар
Адель Таарабт (ліворуч) / фото: Шахтар

Півзахисник Бенфіки Адель Таарабт прокоментував поразку в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря (1:2).

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

"Ми хотіли виграти, але все вирішуватися буде у матчі в Португалії. Гол Піцці був дуже важливим, тепер достатньо виграти з рахунком 1:0 на Ештадіу да Луж, щоб пройти далі.

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Зараз найважливіший матч для нас – у понеділок в чемпіонаті Португалії. Сфокусовані на цьому турнірі", – сказав Таарабт в коментарі Time 24.

Нагадаємо, вчорашній поєдинок завершився перемогою Шахтаря (2:1). Матч-відповідь відбудеться 27 лютого у Лісабоні.

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Теги
Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Адель Таарабт Адель Таарабт
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