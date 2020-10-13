Именно тот случай, когда на детях футбольных гениев природа не отдохнула. Похоже, роттердамский Фейеноорд сможет неплохо заработать на еще одном ван Перси.

Сын легендарного Робина ван Перси Шакил забил эффектный мяч за команду U-13 "Гордости Юга".

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Пока экс-форвард лондонского Арсенала и Манчестер Юнайтед работает с нападающими основы Фейеноорда, его первенец оформил красоту в принципиальном противостоянии с юношами Аякса. Шакил ван Перси в одно касание, боковыми ножницами прекрасно замкнул навес с левого фланга атаки юных роттердамцев. Ван Перси-младшему уже пророчат роль звезды Фейеноорда будущего.

К слову, его отец начал и завершил профессиональную карьеру на Де Кёйпе, суммарно проведя в составе Фейеноорда 5 сезонов.

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