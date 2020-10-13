Саме той випадок, коли на дітях футбольних геніїв природа не відпочила. Схоже, роттердамський Фейєнорд зможе непогано заробити на ще одному ван Персі.

Син легендарного Робіна ван Персі Шакіл забив ефектний м'яч за команду U-13 "Гордості Півдня".

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Поки екс-форвард лондонського Арсенала та Манчестер Юнайтед працює з нападниками основи Фейєнорда, його первісток оформив красу в принциповому протистоянні з юнаками Аякса. Шакіл ван Персі в один дотик, боковими ножицями чудово замкнув навіс із лівого флангу атаки юних роттердамців. Ван Персі-молодшому вже пророкують роль зірки Фейєнорда майбутнього.

До слова, його батько розпочав і завершив професіональну кар'єру на де Куйпі, провівши за Фейєнорд 5 сезонів.

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