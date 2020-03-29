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Сын скандального аргентинца наказан за нарушение карантина

19:09 39 Читати українською
Сын скандального аргентинца наказан за нарушение карантина
Александер Каниджа / Reuters

Александер Каниджа, который является сыном знаменитого форварда Клаудио Каниджи, не соблюдает карантин в Аргентине.

Аргентинская полиция дважды в течение суток останавливала автомобиль, за рулем которого был сын бывшего нападающего "альбиселесте". 27-летний Александер Каниджа нарушил запрет не выходить из дома без необходимости, наложенный правительством Аргентины из-за пандемии коронавируса. Вместе с ним в авто была его девушка, сообщает AS.

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Каниджа-младший двигался по шоссе Буэнос-Айрес – Ла-Плата, где его и остановили правоохранители. Так как аргентинец и его спутница не сумели доказать необходимость покидать дом, обоих приговорили к домашнему аресту, который пара будет отбывать отдельно.

Напомним, Клаудио Каниджа выступал за Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Бенфику и итальянские клубы. В составе сборной Аргентины стал вице-чемпионом мира-1990.

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коронавирус Мир Аргентина Аргентина Клаудио Каниджа
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