Сын Симеоне за 12 млн евро стал полноценным игроком Вероны, но может сразу сменить клуб
Верона без долгих раздумий выкупила контракт нападающего Джованни Симеоне.
Аргентинец подписал полноценный контракт до 30 июня 2026-го, информирует официальный сайт "мастифов".
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Симеон-младший принадлежал Кальяри, а прошлый сезон проводил в Вероне на правах аренды. Чолито с 17 голами занял четвертое место в гонке бомбардиров Серии А. Его выкуп обошелся "мастифам" в 12 млн евро, однако 26-летнего нападающего сразу могут перепродать с выгодой.
За Симеоне уже выстроилась очередь из Наполи, Аталанты, Арсенала и ряда испанских клубов. Сейчас Transfermarkt оценивает форварда в 17 млн евро.
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