Аргентинец подписал полноценный контракт до 30 июня 2026-го, информирует официальный сайт "мастифов".

Верона назначила нового тренера, "обворовав" прямого конкурента

Симеон-младший принадлежал Кальяри, а прошлый сезон проводил в Вероне на правах аренды. Чолито с 17 голами занял четвертое место в гонке бомбардиров Серии А. Его выкуп обошелся "мастифам" в 12 млн евро, однако 26-летнего нападающего сразу могут перепродать с выгодой.

За Симеоне уже выстроилась очередь из Наполи, Аталанты, Арсенала и ряда испанских клубов. Сейчас Transfermarkt оценивает форварда в 17 млн евро.

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