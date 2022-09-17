"Папа говорит одно, а тренеры – другое. Очень сложно ориентироваться, но больше слушаю тренера. Папа говорит больше на себя брать, а Костюк (тренер Динамо U-19 – прим.), что нужно побыстрее работать с мячом.

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Готов забить за сборную Украины пять голов в одном матче. В 2026 году будет чемпионат мира в Америке, мне тогда будет 21 год", – отметил Саленко-младший в комментарии ПроФутбол.

Напомним, Олег Саленко играл за Динамо с 1989 по 1992 годы, где в 101 поединке забил 28 голов. На ЧМ-1994 в составе России сумел забить сборной Камеруна 5 голов – этот рекорд по количеству мячей в одном матче до сих пор не побит.

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