"Тато каже одне, а тренери інше. Дуже складно орієнтуватися, але більше слухаю тренера. Тато говорить більше на себе брати, а Костюк (тренер Динамо U-19 – прим.), що потрібно швидше працювати з м'ячем.

Син рекордсмена чемпіонатів світу перебуває на перегляді в Динамо U-19

Готовий забити за збірну України п'ять голів в одному матчі. У 2026 році буде чемпіонат світу в Америці, мені тоді буде 21 рік", – зазначив Саленко-молодший у коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, Олег Саленко грав за Динамо з 1989 по 1992 роки, де у 101 поєдинку забив 28 голів. На ЧС-1994 у складі Росії зумів забити збірній Камеруну 5 голів – цей рекорд за кількістю м'ячів в одному матчі досі не побитий.

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