"Никогда в жизни я не мог просто поверить, что настанет день в мире, что будет. Я уверен, что все люди в мире готовы отдать свои деньги, чтобы это прекратилось. Знаете, как все люди начинают просто работать для того, чтобы жизнь просто перезапустила эту пленку. Это невозможно. Я не знаю, когда это прекратится. Это нужно нам как-то пытаться остановить всеми силами.

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Я не знаю, как это достучаться, как это сделать. Нам нужно 100%, не опуская руки, это делать. Все должны делать то, что умеют. Что бы я сказал Дзюбе? Артем Дзюба, это действительно правда, что нас убивают в стране, в Украине, нас жгут, нас бомбят и это правда.

Зачем мне надо сейчас сидеть, и это говорить? Какому-нибудь очередному миллионнику, зачем? Ну, не лезьте хоть вы, донесите просто правду и помогите просто выжить детям и обычным людям", – поделился Коноплянка в комментарии Football Hub.

Напомним, Дзюба стал в защиту российского нападения на Украину, из-за чего уже имел словесную перепалку с Виталием Миколенко. УЕФА и ФИФА уже отстранили российские клубы и сборную соревнований под своей эгидой. Ни один из местных игроков или тренеров открыто не осудил преступные действия Путина на территории Украины.

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