На 66-м году перестало биться сердце бывшего нападающего Ворсклы Вазгена Манасяна, сообщает официальный сайт полтавчан.

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Уроженец Душанбе свою карьеру начинал в местном Памире, где стал настоящей легендой (123 гол в 425 матчах). После короткого периода в Зените перешел в Ворсклу (1992-1995 гг.), за которую сыграл 70 поединков (19 мячей). Также выступал за Ниву Мироновка. В 1992 году провел один матч за сборную Таджикистана.

После завершения карьеры игрока стал тренером. В 2008 году возглавил каменскую Сталь, а впоследствии работал с командой Великая Багачка. В 2011 году был назначен главным тренером ташкентского Локомотива, а с 2013 по 2015 гг. был помощником главного тренера национальной сборной Таджикистана.

Его сын Арсен также был футболистом (выступал за ряд команд, среди которых Александрия, Десна, каменская Сталь, Верес, Горняк-Спорт, Агробизнес и другие).

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