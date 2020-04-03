Сын Мальдини вылечился от коронавируса

Даниэль Мальдини, сын легенды Милана Паоло Мальдини объявил о полном выздоровлении от COVID-19.

"Со мной все хорошо, у меня больше нет симптомов. Вернулся к индивидуальным тренировкам", – поделился Мальдини-младший во время эфира на своей странице в Instagram.

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Напомним, 21 марта коронавирус был зафиксирован в Даниэля и Паоло Мальдини. Отметим, что Мальдини-старший является легендой Милана и выступал за "россонери" с 1985 по 2009 годы, поиграв вместе с Андреем Шевченко.

Добавим, Италия лидирует в Европе среди числа умерших из-за коронавируса – по состоянию на 3 апреля в стране зафиксировано почти 14 тысяч летальных случаев от COVID-19.

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