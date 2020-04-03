toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сын Мальдини вылечился от коронавируса

20:33 25 Читати українською
Сын Мальдини вылечился от коронавируса
Даниэль Мальдини / фото из открытых источников

Даниэль Мальдини, сын легенды Милана Паоло Мальдини объявил о полном выздоровлении от COVID-19.

"Со мной все хорошо, у меня больше нет симптомов. Вернулся к индивидуальным тренировкам", – поделился Мальдини-младший во время эфира на своей странице в Instagram.

Одноклубник Малиновского, звезды Ювентуса и ужас в Сампдории – игроки Серии А, которым диагностировали коронавирус

Напомним, 21 марта коронавирус был зафиксирован в Даниэля и Паоло Мальдини. Отметим, что Мальдини-старший является легендой Милана и выступал за "россонери" с 1985 по 2009 годы, поиграв вместе с Андреем Шевченко.

Добавим, Италия лидирует в Европе среди числа умерших из-за коронавируса – по состоянию на 3 апреля в стране зафиксировано почти 14 тысяч летальных случаев от COVID-19.

"Только я завершил международную карьеру, Италия выиграла Кубок мира". Правила жизни миланского герцога Паоло Мальдини

blog_ava
Алиев – о драке с Максимовым: Я немного выпил, перебрал
10:15
502
Теги
коронавирус Милан Милан Италия Паоло Мальдини Даниэль Мальдини Даниэль Мальдини
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
13
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Бавария
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук