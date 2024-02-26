Эредивизи, 23 тур

АЗ Алкмаар – Аякс – 2:0

Голы: ван Боммель, 7, 67

Аякс после провального начала сезона выдал очень мощный период, но теперь снова переживает не лучшие времена, не выиграв в четырех последних матчах чемпионата. Сегодня амстердамцы уступили АЗ – прямому конкуренту в борьбе за путевку в Лигу Европы.

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Звездой матча стал сын легендарного экс-хавбека ПСВ, Барселоны, Милана и Баварии Марка ван Боммеля – Рубен. 19-летний вингер записал в свой актив по голу в каждом из таймов. Это первый дубль в карьере парня на профессиональном уровне. В нынешнем сезоне у Рубена ван Боммеля уже четыре гола и ассист за 18 матчей Эредивизи.