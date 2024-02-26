Ередивізі, 23 тур

АЗ Алкмаар – Аякс – 2:0

Голи: ван Боммель, 7, 67

Аякс після провального початку сезону видав дуже потужний період, але тепер знову переживає не найкращі часи, не вигравши в чотирьох останніх матчах чемпіонату. Сьогодні амстердамці поступилися АЗ – прямому конкуренту в боротьбі за путівку до Ліги Європи.

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Зіркою матчу став син легендарного екс-хавбека ПСВ, Барселони, Мілана і Баварії Марка ван Боммеля – Рубен. 19-річний вінгер записав у свій актив по голу в кожному з таймів. Це перший дубль у кар'єрі хлопця на професійному рівні. У нинішньому сезоні в Рубена ван Боммеля уже чотири голи та асист за 18 матчів Ередивізі.