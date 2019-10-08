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Это'О рассказал о неоднозначном отношении к Гвардиоле

09:28 159 Читати українською
Это'О рассказал о неоднозначном отношении к Гвардиоле
Самюэль Это'О / The Mirror

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О рассказал о своем отношении к тренеру Хосепу Гвардиоле, под руководством которого он выступал за "сине-гранатовых".

"Каждый имеет свое мнение, и, пожалуй, пора мне высказать свое. Я люблю Гвардиолу-тренера, но не Гвардиолу-человека.

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Гвардиола прекрасно доносит информацию, касающуюся игры. В понимании футбола, в умении объяснить футболисту его роль он – лучший. С ним я учился играть в футбол. Но в некоторых вопросах, не касающихся игры, мы не всегда находили общий язык", – цитирует Это'О Marca.

Напомним, Это'О выступал под руководством Гвардиолы в Барселоне в сезоне 2008/2009, после завершения которого стал частью перехода Златана Ибрагимовича в каталонський клуб.

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Теги
Испания Барселона Барселона Самюэль Это'о Самюэль Это'о Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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