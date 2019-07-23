Севилья подписала хавбека сборной Сербии Гуделя – он стал 10-м летним трансфером клуба

Сербский полузащитник Неманья Гудель попробует свои силы в Примере.

Неманья Гудель отныне будет защищать цвета Севильи, сообщает официальный сайт клуба.

Севилья подписала бывшего хавбека Манчестер Сити Фернандо

Контракт 27-летнего хавбека с испанским клубом рассчитан на 4 года. Стоит отметить, что это уже 10-е подписания андалусийцев во время текущего трансферного окна.

Прошлый сезон Неманья провел в лиссабонском Спортинге, где сыграл 43 матча во всех турнирах и отметился одним голом.

Стоит отметить, что Гудель периодически вызывается в сборную Сербии, за которую уже успел провести 22 матча.

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