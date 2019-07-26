Сусо зацікавив Севілью

Півзахисник італійського Мілана Хесус Сусо потрапив до сфери зацікавлень іспанської Севільї.

Хавбек може стати черговим новачком нервіонців, повідомляє Marca.

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Сусо потрапив на радари Севільї після появи труднощів із підписанням вінгера ПСВ Бергвейна. Іспанський клуб не готовий платити 35 млн євро за гравця збірної Нідерландів, за яким слідкував упродовж 12-ти місяців. Натомість Сусо є дешевшим варіантом підсилення правого флангу атаки після відходу Сарабії до ПСЖ.

У минулому сезоні Хесус Сусо провів 35 матчів у Серії А, в яких забив 7 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

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