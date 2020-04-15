toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен

17:37 64 Читати українською
Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен
Братья Суркисы / Фото из открытых источников

Киевский апелляционный суд не изменил решение Печерского районного суда по делу семьи Суркисов против Приватбанка.

Сегодня Апелляционный суд оставил в силе предыдущее решение судьи Пидпалого, согласно которому из государственного Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний Суркисов, информирует НВ Бизнес со ссылкой на представителей банка.

Суркис признался, сколько будет платить игрокам Динамо во время карантина

Апелляция была подана государственным исполнителем Минюста, а также Приватбанком. Решение уже не подлежит кассационному обжалованию в Верховном Суде Украины. Это же дело рассматривается Окружным судом Никосии (Кипр).

Напомним, в мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора Приватбанка, касающиеся счетов физических лиц. Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро

blog_ava
Легенда Баварии шокировал физической формой – он занимается культуризмом и даст фору действующим футболистам
10:20
315
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Григорий Суркис Игорь Суркис
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
53
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук