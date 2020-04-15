Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен

Киевский апелляционный суд не изменил решение Печерского районного суда по делу семьи Суркисов против Приватбанка.

Сегодня Апелляционный суд оставил в силе предыдущее решение судьи Пидпалого, согласно которому из государственного Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний Суркисов, информирует НВ Бизнес со ссылкой на представителей банка.

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Апелляция была подана государственным исполнителем Минюста, а также Приватбанком. Решение уже не подлежит кассационному обжалованию в Верховном Суде Украины. Это же дело рассматривается Окружным судом Никосии (Кипр).

Напомним, в мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора Приватбанка, касающиеся счетов физических лиц. Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

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