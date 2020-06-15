Суркисы проиграли дело о возврате средств у ПриватБанка

Верховный Суд по делу о вкладах Суркисов стал на сторону ПриватБанка

Большая палата Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка, Кабинета министров и ПриватБанка и признала действительным договор обмена средств Суркисов в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (bail-in), которые позже были выкуплены государством за 1 грн., сообщает Экономическая правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Таким образом Верховный Суд отменил решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров по bail-in.

Сообщается, что заседание суда длилось более 7 часов, а судьи Верховного Суда совещались почти четыре.

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