Суркіси програли справу щодо повернення коштів у ПриватБанку

Верховний Суд у справі про вклади Суркісів став на бік ПриватБанку

Велика палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку, Кабінету міністрів і ПриватБанку і визнала дійсним договір обміну коштів Суркісів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), які пізніше були викуплені державою за 1 грн., повідомляє Економічна правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Таким чином Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ щодо визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів по bail-in.

Повідомляється, що засідання суду тривало більше ніж сім годин, а судді Верховного Суду радилися майже чотири.

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