"Соглашусь, что Суркис – открытый человек. Когда я с ним впервые лично поговорил, это было в раздевалке. А вообще, первая наша беседа была по телефону, перед подписанием контракта с Динамо.

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Открытый, дружелюбный человек, с которым можно пообщаться на любые темы и если надо, он поможет в любом деле. Ты понимаешь, что это президент, такая личность... При этом он с тобой может разговаривать на равных, дать совет, если нужно. Это дорогого стоит.

За сколько минут Игорь Суркис убедил стать игроком Динамо? 0,3 минуты. Или 20 секунд. Дал понять, что и он, и главный тренер нуждаются во мне как игроке, и футбольный клуб Динамо хотел бы подписать со мной контракт. Я вообще не раздумывал и дал свое согласие. Это произошло очень быстро", – цитирует Караваева Фокус.

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