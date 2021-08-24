Звезды УПЛ продекламировали стихотворение Сосюры по случаю Дня Независимости Украины – щемяще-патриотическое видео
Ведущие игроки чемпионата Украины, возглавляемые самым патриотичным тренером-легионером, поздравили украинцев с праздником.
К 30-летию Независимости Украины символическая сборная игроков УПЛ прочитала стихотворение Владимира Сосюры "Украина".
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Среди присоединившихся к декламации поэзии были: Александр Караваев (Динамо), Олег Вишневский (Минай), Артем Кичак (Верес), Алексей Довгий (Львов), Андрей Тотовицкий (Десна), Владимир Чеснаков (Ворскла), Кирилл Ковалец (Александрия ), Богдан Шуст (Ингулец), Владислав Кочергин (Заря), Андрей Пятов (Шахтер), Валерий Федорчук (Рух) и наставник СК Днепр-1 Игор Йовичевич.
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