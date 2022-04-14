"Складно робити припущення щодо іноземців, коли триває війна. Російська агресія завдає нам багато шкоди. На наш спорт чекають важкі часи. Якщо відверто, певна частина іноземців, які покинули нашу країну, не приховувала, що не повернеться. Якщо це продовжиться, постраждають деякі клуби.

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Можливо, комусь доведеться замислитися над повною зміною стратегії. Втім, повірте мені, що у нашому футболі є хороші гравці та юніори, які розвивають свою майстерність. Ми завжди ефективно працювали з молоддю, і останніми роками це стосується не лише Динамо та донецького Шахтаря. Так було і в інших клубах, де процес розвитку був відповідним чином адаптований", – резюмував Суркіс в інтерв'ю TV Sport.

Додамо, що Динамо і Шахтар масово роздають іноземців в оренди, але ключових українських гравців поки утримують.

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